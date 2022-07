Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei spune ca in iarna 2022-2023 vor exista mai putine avarii la reteaua de termoficare si estimeaza ca pierderile din sistem ar putea fi reduse la 35-36%, dupa ce in 2020 si 2021 au fost stabilizate la 38%. „O sa fie mai putine avarii decat in anul trecut. O sa fie o pierdere…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni seara, ca introducerea unei taxe auto de la 1 ianuarie 2023 nu este o solutie pentru Bucuresti, dar ca vor fi extinse retelele de parcari pentru care se va percepe taxa. In prezent, o ora de parcare in zona centrala sau a marilor bulevarde costa 5…

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca, in virtutea colaborarii de la guvernare, se asteapta ca PNL sa o sustina pe Gabriela Firea la viitoarele alegeri locale pentru functia de primar general, ca „este o discutie daca Gabriela Firea va fi sustinuta de PSD”. Fii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat in urma criticilor aduse de fostul edil, Gabriela Firea, care l-a acuzat ca in loc sa caute soluții, prefera sa scape de proiecte esențiale pentru București, cu referire la consolidarea Pasajului Unirii. Actualul primar spune ca Firea a avut pe…

- ​​Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca angajatul ca angajatul Directiei Urbanism surprins de camerele de filmat fugind cu documente s-a angajat prin transfer la Primaria Sectorului 3, noteaza Hotnews . „Am aflat unde a fugit angajatul Directiei Urbanism din Primaria Capitalei surprins pe camera…

- Utilizarea de medicamente generice a adus economii la bugetul de stat al Romaniei de 540 de milioane de euro, in perioada anilor 2015 – 2020. Economiile s-au realizat prin utilizarea a circa 650 de medicamente generice. Aceasta utilizare a devenit posibila dupa pierderea exclusivitații (a patentului)…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor „e noua bata a PSD in București”, acuza, luni, Nicușor Dan: „Incearca in zilele acestea ceea ce n-a reușit sindicatul politic acum cateva luni, sa blocheze definitiv transportul in comun din Capitala”. „ANPC e noua bata a PSD in București. Autoritatea…