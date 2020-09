Candidatul unic susținut de PNL și USR-PLUS la alegerile din București, Nicușor Dan a aratat astazi în cadrul unei conferințe de presa organizata în Parcul Verdi ca sistemul corupt instituit de administrația Firea-PSD este cauza problemelor cu care se confrunta bucureștenii și ca este singurul candidat care poate învinge &"caracatița PSD&".



Problemele Capitalei vin din corupția administrației Pandele-Firea



&"Am ales Parcul Verdi pentru ca este emblematic pentru corupția acestei administrații. Am vorbit în toata aceasta campanie de corupție, am vorbit despre…