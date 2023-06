Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca agentii economici din Centrul Vechi au termen pana la data de 1 iulie sa desfiinteze constructiile ilegale de pe domeniul public. El mentioneaza ca a avut vineri o discutie „foarte buna” cu agentii economici din Centrul Vechi si ca au fost abordate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta redeschiderea, in 8 iunie, a Gradinii cu Filme din Piata Alexandru Lahovari, unde vor avea loc proiectii de filme romanesti si internationale, concerte acustice, spectacole si discutii cu personalitati din domeniu, conform news.ro.Nicusor Dan a afirmat,…

- Trustul de Cladiri Metropolitane anunta ca accesul pe Podul Tineretului va inchis temporar, deoarece incepand de luni vor fi demarate lucrari de reabilitare. “Accesul pe Podul Tineretului va inchis temporar! Va informam ca, incepand de luni, vor fi demarate lucrarile de reabilitare la Podul Tineretului.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat vineri, 19 mai, ca a fost lansata in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5 de tramvai."Vom reabilita linia 5 de tramvai. Am lansat in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5, parte a obiectivului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis un mesaj, duminica, cu prilejul Zilei nationale de cinstire a martirilor din temnitele comuniste, aratand ca regimul comunist a incercat sa-i ingenuncheze pe „pastratorii constiintei societatii”, care „au stat in picioare, cu pretul vietii lor”.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, instalarea unui sistem modern de irigatie in Parcul Carol I.”Parcul Carol I, cu o vechime de peste un secol, va beneficia de un sistem modern de irigatii, necesar pentru intretinerea spatiilor verzi. Am semnat certificatul de urbanism necesar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni, ca va fi refacut Podul Calicilor si vor fi amenajate spatiile pietonale din jurul Curtii de Apel Bucuresti, potrivit news.ro.”Refacem celebrul Pod al Calicilor, care va lega Centrul Istoric de zona Palatului de Justitie. In acest sens, am…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii pentru achizitia a sapte microbuze electrice, in valoare totala estimata de 10 milioane de lei, prin PNRR."Cumparam noi mijloace de transport electrice, nepoluante, cu fonduri din PNRR:…