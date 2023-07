Stiri pe aceeasi tema

- 600 de blocuri sunt fara apa calda, in Bucuresti, ceea ce inseamna 7 la suta din cei care fac parte din sistemul centralizat, a transmis, luni, la B1 TV, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, relateaza News.ro.„Sunt 600 (n.r. - de blocuri) din 8.000, asta inseamna 7%. Intr-adevar, daca ai ghinionul…

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public. In dispozitie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991…

- ”10 minute pentru urmatorii 10 ani! Va invit sa va exprimati opinia in cadrul consultarii publice pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Bucuresti”, a scris, martil, pe Facebook, Nicusor Dan. Acesta cere bucurestenilor ca, pana pe 30 iunie, sa semnaleze ”atat problemele cat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat la primul meci din Campionatul Mondial de polo pe apa Under - 20 care se desfașoara la Centrul de Natație Otopeni: „Astfel de competiții de anvergura arata ca orașul nostru a devenit un punct important pe harta marilor intreceri sportive”.…

- Imagini uluitoare cu primarul Sectorului 3. Robert Negoița s-a filmat in timp ce ia in brațe un „copac ilegal” și ii transmite un mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Primarul sectorului 3, Robert Negoița, uimește din nou. Edilul s-a filmat pe spațiul desparțitor de pe Bulevardul I.C. Bratianu, unde…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, ca municipiul a atras, din PNRR, peste 520 de milioane de lei, prin PNRR, pentru transporturi, urbanism, sanatate si consolidarea cladirilor cu risc seismic, potrivit news.ro.”Bucurestiul a atras fonduri nerambursabile prin Programul National…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…