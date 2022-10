Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei, potrivit Agerpres.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creste si a precizat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat miercuri pe bucuresteni, ca pretul gigacaloriei nu va creste si a spus ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.

- In București, costul gigacaloriei ramane neschimbat. Cetațenii vor plati prețul cei mai mic din Romania, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan. In același timp, municipalitatea a taiat din investitii din cauza lipsei banilor.

- Nicușor Dan da economia jos din pod. Primarul general al Capitalei anunta ca in cladirea Primariei au fost luate masuri pentru economisirea energiei, astfel ca a fost redus „foarte mult” consumul cu aerul conditionat si cu iluminatul pe timpul noptii. Totodata, a fost oprita functionarea centralei proprii,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Bucurestiul are acum o Asociatie pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului functionala, fiind alocate anul acesta fondurile necesare pentru a isi desfasura activitatea. „Prima etapa pentru care am inceput deja demersurile este realizarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris luni un mesaj pe Facebook pentru ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Mesajul vine ca urmare a unor declarații facute de Grindeanu, care a spus ca s-a saturat ca disconfortul pe care il au bucurestenii la metrou sa fie folosit ca un mijloc de…