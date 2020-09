Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a acuzat-o vineri la Antena 3 pe Gabriela Firea, primarul general, ca a spus minciuni despre el.Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la parlamentare, la schimb cu securizarea unor primarii importante (surse)„Dna…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca minte si ca el nu a spus niciodata ca va elimina subventia la transportul public si cea pentru termoficare.

- Nicușor Dan a susținut o conferința de presa in fața Uzinei de Reparații ”Atelierele Centrale”, care aparține de Societatea de Transport București. Candidatul dreptei a invitat-o și pe Gabriela Firea sa participe, sa faca o dezbatere in doi, pentru a discuta in fața presei despre problemele bucureștenilor.…

- Candidatul Dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, crede ca principalul sau contracandidat, Gabriela Firea, isi doreste amanarea alegerilor locale pentru ca "se teme” de scrutin. Dan sustine ca observa "o izolare” a Gabrielei Firea fata de "aliatii traditionali ai PSD – Pro Romania si ALDE –…

- Candidatul principalelor partide de dreapta pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, o acuza pe candidata PS, Gabriela Firea, de faptul ca se pregateste sa distribuie in scoli, prin intermediul unor functionari publici, masti de protectie care poarta insemnele electorale ale PSD. Dan spune ca Firea incalca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, candidat PSD pentru un nou mandat, a declarat joi, la Antena 3, intrebata cine este mai periculos intre candidatul PMP Traian Basescu și candidatul PNL-USR-PLUS Nicușor Dan:„Guvernul. Imi pare rau sa spun. Cand nu poti, te dai la o parte. Dar ministerele sunt…

- Nicusor Dan a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Primaria Capitalei este in faliment. Candidatul PNL si USR-PLUS sustine ca datoria Primariei municipiului Bucuresti, la sfarsitul lunii iunie, era de 3,7 miliarde lei, precizand ca primarul Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe…

- Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in loc ca Gabriela Firea sa vina in fata bucurestenilor sa explice de ce un sfert dintre ei nu au apa calda, a inventat o poveste cu copii care au scris presedintelui Iohannis.