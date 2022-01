Povestea dramatică de viaţă a lui Meat Loaf. Copii îl băteau la şcoală, iar tatăl voia să-l omoare

Meat Loaf, legendarul cântăreţ cunoscut pentru melodii precum „I’d Do Anything for Love” şi „Two Out of Three Ain’t Bad”, a murit la vârsta de 74 de ani. Deşi a avut un succes extraordinar,… [citeste mai departe]