Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune, la Digi24, ca 50 de kilometri de linie de tramvai sunt „intr-o stare deplorabila” iar pentru o parte dintre segmente s-au depus oferte iar evaluarea tehnica a fost finalizata, edilul estimand ca „intr-o luna jumate de acum o sa semnam contractele”.

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

- Un incident socant a avut loc in Bucuresti. O șina de tramvai a strapuns podeaua unui autobuz, aproape de centrul orașului. S-a intamplat pe strada Calarași, aproape de stația Alexandru Sihleanu. Autobuzul de noapte 109 se indrepta spre centru Capitalei cand o bucata de cornier s-a desprins de pe șosea…

- Incident șocant, care s-ar fi putut transforma intr-o tragedie, in Capitala. O șina de tramvai a strapuns podeaua unui autobuz, aproape de centrul orașului. O bucata de șina a strapuns podeaua unui autobuz din București, care circula pe linia de tramvai. Incidentul a avut loc pe strada Calarași, aproape…

- O bucata de șina a strapuns podeaua unui autobuz din București, care circula pe linia de tramvai. Totul s-a petrecut pe linia de noapte 109, aceste autobuze fiind obligate sa circule pe linia de tramvai astfel incat sa se miște mai ușor in traficul din București.Imaginile au aparut pe o rețea de…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat sambata, 20 mai, ca lucrarile de consolidare a planseului de beton peste Raul Dambovita vor demara in 2025 și vor dura intre doi si trei ani.„Sunt convins ca in a doua jumatate a anului 2024 vom finaliza proiectul tehnic, vom avea toata documentatia necesara…

- ”Vom reabilita linia 5 de tramvai. Am lansat in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5, parte a obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului rutier pe Str. Barbu Vacarescu si Str. Capitan Av. Alexandru Serbanescu de la Sos. Stefan cel Mare la Pod Baneasa””, a scris…