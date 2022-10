Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri, 12 octombrie, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control".Edilul spune ca haosul urbanistic este generat de autoritatile locale care nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat…

- Edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu pot fi atrasi cei mai buni manageri, daca sunt mai bine platiti in mediul privat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mașinile care produc zgomot peste 95 dB(A) nu vor mai putea circula pe timpul nopții in București, reiese dintr-un proiect de hotarare lansat in dezbatere publica de Primaria Capitalei. Cei care nu respecta prevederile vor fi amendați cu pana la 5.000 de lei. PMB a lansat in dezbatere publica un…

- Primarul Sectorului 2 a atras atenția, printr-o postare pe Facebook, la faptul ca Primaria Capitalei nu emite avizele necesare defrișarii și toaletarii copacilor din sectorul pe care il administreaza. Edilul susține ca a trimis peste 1.300 de avize catre Primaria Municipiului București.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca la nivelul consilierilor generali exista un consens in vederea simplificarii regulamentului de parcare, astfel incat sa existe un singur tarif pentru toate locurile administrate de Primaria Capitalei. Fii la curent…

- Primaria Capitalei anunta organizarea unui nou targ de adoptii in Parcul Regele Mihai I, sambata, incepand cu ora 11.00, potrivit Agerpres.Edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, ii invita pe iubitorii de animale sa fie prezenti la eveniment. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a precizat ca anul precedent s-a incheiat cu datorii de circa 200 de milioane ale Metrorex, dincolo de faptul ca sunt probleme privind aglomeratia la metrou si intarzierile garniturile de tren. Grindeanu reafirma intenția de a transfera la Primaria Capitalei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, da asigurari ca Parcul Izvor nu va fi inchis, precizand ca propunerea de concesionare avansata de o companie privata va fi discutata, dar decizia este „departe” de a fi luata. „Doresc sa-i asigur pe bucuresteni si pe reprezentantii ONG-urilor de mediu ca Parcul…