Edilul a fost intrebat daca ii da dreptate primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, care sustine desfiintarea ALPAB.”Sunt zone pe care nu poti sa le desfiintezi, cum ar fi supravegherea acestor mici baraje intre salba de nord a lacurilor, pe raul Colentina. Nu se pune problema (desfiintarii, n.red.). Se pune problema eventual a unei restructurari, a unor comasari intre administratiile pe care noi le avem. Exista multe curente de opinie pe subiectul acesta. Evident ca trebuie sa existe o restructurare in Primaria Capitalei si in institutiile din subordine. Eu am o opinie. Consilierii au o opinie.…