- Veste extrem de proasta pentru PSD si Gabriela Firea. PNL a incetat sa mai caute un candidat la Primaria Bucurestiului in interiorul partidului, urmand sa-l sustina pe Nicusor Dan. Anuntul a fost facut chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Aproape sigur, Nicusor Dan va candida ca si independent,…

- Ludovic Orban a anunțat ca a luat decizia de a-l propune pe Nicușor Dan candidat la Primaria Capitalei, susținut de PNL. „Am convingerea ca e cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor doua obiective fundamentale ale PNL: de a elibera Bucureștiul de domnia despotica a PSD și o buna…

- Rareș Bogdan a spus ca va candida la Primaria Bucureștiului daca îi va cere partidul, însa nu exclude ca PNL sa propuna alți candidați dintre membrii sai.”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca Alianta USR-PLUS va avea in mod cert un candidat unic la alegerile pentru Primaria Capitalei, urmand a se decide intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu."Alianta va avea un singur candidat, se discuta pentru a gasi cea mai echilibrata…

- Fostul jurnalist Moise Guran a sustinut miercuri seara o conferinta de presa alaturi de presedintele USR, Dan Barna, in care a dezvoltat, printre altele, ideile sale despre alegerile pentru Primaria Bucurestiului. In primul rand, Guran a criticat decizia PNL de a anunta ca isi doreste un candidat…

- Primarul general Gabriela Firea și-a ironizat, pe pagina de socializare, doi dintre posibilii candidați la alegerile locale pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu."De ceva vreme, in cadrul unei alianțe care a mintit ca salveaza Bucurestiul dar nu a reusit decat sa-l blocheze,…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…