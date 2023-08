Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca Pasajul Doamna Ghica urmeaza sa fie deschis circulatiei in saptamana dinaintea inceperii noului an scolar. „La podul de pe Doamna Ghica am promis ca inainte de inceperea scolilor o sa dam drumul. Scoala incepe luni, 11 septembrie, si…

- Opt autoutilitare de mare tonaj au urcat in diferite puncte ale Pasajului Ghica pentru realizarea testelor statice, iar luni si marti vor fi facute testele dinamice, a anunțat joi Primari Capitalei.”Opt autoutilitare de mare tonaj au urcat astazi in diferite puncte ale Pasajului Ghica pentru realizarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica sunt in grafic si ca acesta va fi dat in folosința la inceputul acestei toamne. Edilul general a vizitat luni Pasajul Doamna Ghica pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. „S-a turnat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca pe langa traseul obișnuit de pe Calea Victoriei, evenimentul „Strazi Deschise” va include in premiera in weekend și cartierul Aviatiei - Strada General Ștefan Burileanu.

- ”O veste buna. Camera Deputatilor a amanat votul pe Codul Urbanismului pana in sesiunea din septembrie. Am fost impresionat de reactia profesionistilor, a societatii civile si a tuturor celor care au luat atitudine pe subiect. Amanarea de azi ne da timp tuturor sa dezbatem serios proiectul de care depinde…

- Arcul de Triumf va fi deschis in fiecare sfarsit de saptamana, in perioada 10 iunie – 29 octombrie, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, potrivit Agerpres. „Arcul de Triumf, unul dintre cele mai emblematice monumente ale Romaniei, va fi deschis in fiecare weekend, incepand cu 10 iunie…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, a anunțat ca lucrarile de armare ale Pasajului Doamna Ghica au inceput deja. Totodata, edilul susține ca in circa doua saptamani va incepe betonarea. Mai mult decat atat, primarul Nicușor a oferit și o informație pe care mulți așteptau sa o auda! Pasajul va fi deschis,…

- Lucrarile de armare la Pasajul Doamna Ghica au inceput, iar in aproximativ doua saptamani va incepe betonarea, a anunțat marți primarul Capitalei, Nicușor Dan. Edilul general a adaugat ca pasajul va fi deschis circulatiei din toamna.