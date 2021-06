Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anunțat, duminica, ca programul de vizitare al cladirii municipalitații va fi prelungit cu o saptamana, dupa ce peste 10.000 de bucureșteni au calcat pragul instituției in cadrul Nopții Europene a Muzeelor, eveniment in care au mai fost incluse muzeele și casele memoriale din subordinea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca programul de vizitare a cladirii municipalitatii va fi prelungit cu o saptamana, dupa ce, de Noaptea Europeana a Muzeelor, aproape 10.000 de persoane au vizitat sediul primariei, dar si muzeele si casele memoriale aflate in grija administratiei locale.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca programul de vizitare a cladirii municipalitatii va fi prelungit cu o saptamana, dupa ce, de Noaptea Europeana a Muzeelor, aproape 10.000 de persoane au vizitat sediul primariei, dar si muzeele si casele memoriale aflate in grija administratiei locale.…

- "Am pregatit pentru toți cei care vor sa ne treaca pragul doua expoziții despre istoria Bucureștiului și a primariei sale – una intitulata „Uranus acum”, despre cartierul Uranus care a fost demolat in perioada comunista, iar o alta dedicata arhitectului Petre Antonescu, cel care a proiectat cladirea…

- "Am pregatit pentru toți cei care vor sa ne treaca pragul doua expoziții despre istoria Bucureștiului și a primariei sale – una intitulata „Uranus acum”, despre cartierul Uranus care a fost demolat in perioada comunista, iar o alta dedicata arhitectului Petre Antonescu, cel care a proiectat cladirea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat luni, pe pagina de Facebook, ca toți cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la centrul de vaccinare drive-thru deschis de Primaria Capitalei in Piața Constituției vor primi bilete gratuite la teatrele și muzeele din București, valabile…

- De weekendul viitor si pana in 17 octombrie, Primaria Capitalei va relua proiectul „Strazi deschise”, in care zone din centrul Bucurestiului vor deveni pietonale in zilele de sambata si duminica, dupa cum a precizat primarul general, Nicusor Dan. „E vorba de sapte zone din centrul Bucurestiului: Bulevardul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a vaccinat astazi cu a doua doza din serul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca. Deși in ultimele luni au aparut diferite probleme legate de acest ser, edilul Clujului spune ca se simte bine. „Azi m-am vaccinat cu a doua doza de vaccin Astrazeneca.…