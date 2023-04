Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prezent sambata la evenimentul "Strazi deschise", a anuntat ca acesta se va desfasura in fiecare sfarsit de saptamana, pana in luna octombrie, dar si ca in acest an nu mai este permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei. Pista de biciclete de pe Calea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat in sedinta Consiliului General de joi, despre proiectul pentru taxele si impozitele pentru anul 2024, ca este o obligatie legala pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflatiei si este singura majorare pe care primarul o propune.Primarul…

- Evenimentul outdoor din Capitala „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, care va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie, revine cu un nou sezon ce incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. In premiera, se inchid și pistele de biciclete.Evenimentul propune bucurestenilor…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan anunța ca din acest weekend incepe evenimentul „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”. „Din 29 aprilie si pana in 8 octombrie, strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate…

- Nicușor Dan a anunțat pe pagina sa de Facebook ca incepand din acest weekend se da drumul la cel mai popular eveniment care se desfașoara in aer liber in Capitala: „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”. Proiectul ține din 29 aprilie pana pe 8 octombrie. „Din 29 aprilie și pana in 8 octombrie,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta joi ca a inceput semnarea parteneriatelor cu universitatile si din Bucuresti in vederea dezvoltarii si promovarii activitatilor de cercetare, a unor proiecte sau programe de formare si orientare in cariera, primul acord de parteneriat fiind semnat impreuna…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca modul in care se construieste in Romania si in Bucuresti este o chestiune de siguranta nationala iar institutiile care ar trebui sa supravegheze modul in care se construieste in Bucuresti nu sunt la inaltimea obiectivelor pe care si le-au asumat.…

- Bugetul Capitalei a fost aprobat. Primarul general, Nicușor Dan, afirma ca este un buget echilibrat care permite atat funcționarea serviciilor, cat și continuarea investițiilor: „o premiera pentru ca incepem anul fara datorii curente”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…