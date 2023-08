Stiri pe aceeasi tema

- „Ne-a fost aprobata finantarea prin PNRR pentru trei proiecte importante depuse de Administratia Spitalelor Bucuresti. Unul dintre ele vizeaza construirea unui corp de cladire destinat terapiei intensive neonatologie la Spitalul „Filantropia”, iar alte doua – dezvoltarea sectiilor de terapie intensiva…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca alte cinci cladiri din Bucuresti urmeaza sa fie consolidate, dupa ce indicatorii tehnico-economici vor fi actualizati. E vorba despre cladirea care gazduieste Muzeul Gheorghe Tattarescu, doua imobile din Centru istoric o alta care a rezistat demolarilor efectuate…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a reacționat pe pagina sa de Facebook, in scandalul “azilele groazei”. „Am fost toti cutremurati de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un atac la demnitatea umana. Evident, toti cei vinovati trebuie pedepsiti. Mult mai important, cred eu, este ca noi toti sa constientizam,…

- Viziunea mea asupra economiei romanesti este una simpla, bazata pe patriotismul economic si toate programele in lucru vor fi continuate, dar vom gasi si alte modalitati pentru sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului si turismului, a declarat, vineri, noul ministru al Economiei, Stefan Radu Oprea,…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca vor incepe lucrarile de reparatii la podul din parcul Tineretului, iar circulatia pietonala va fi inchisa temporar atat pe pod, cat si pe aleile de sub acesta, pentru a permite desfasurarea in siguranta a lucrarilor. „Reabilitam podul principal din Parcul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca a trimis luni, 22 mai, Corpul de control sa verifice achizitii publice realizate de mai multe gradinite, scoli si licee, intr-o postare pe pagina de Facebook.„Mai mulți directori de unitați de invațamant nu au ințeles ca Epoca de Diamant s-a terminat…

- Dezvoltarea proiectului SMR (reactor modular mic) in Romania a obtinut o finantare record de peste patru miliarde dolari, a anuntat, sambata, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anuntat astazi, la Summitul G7, sprijin financiar, public-privat,…