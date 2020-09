Candidatul suținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca o va da in judecata pe Gabriela Firea pentru calomnie și afirmații calomnioase. Nicușor Dan spune ca primarul general aal Bucureștiului ar fi facut afirmații calomnioase la adresa sa și va trebui sa raspunda. „A spus despre mine, explicit, ca am luat bani pentru a ajuta cetațeni in diferite chestiuni. (…) Ințeleg ca ea nu poate sa conceapa ca cineva sa-și dedice 15 ani din viața ca sa apere niște principii, niște oameni impotriva abuzurilor autoritaților. Nu poate sa ințeleaga, pentru ca nu e in sistemul ei…