Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins clar echipa FTC Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 30-24 (10-11), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca primaria a receptionat 44 de senzori care vor compune noul sistem de monitorizare a calitatii aerului detinut de municipalitate si care este complementar celui administrat de Ministerul Mediului. Senzorii, care au fost oferiti administratiei locale…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca pretul gigacaloriei pentru consumatorii casnici din Bucuresti va fi, pentru sezonul rece 2022-2023, de 350 de lei, tariful aprobat de Consiliul General al Municipiului in primavara acestui an. Pretul platit de populatie va fi de aproximativ o…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, propune contractarea unui imprumut de pana la 555 de milioane de lei pentru refinantarea datoriei la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) din 2020, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control", deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat de cum se vor comporta constructiile de dupa 1990 la primul mare cutremur in Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca PMB a inceput procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent Drumului Radial 4 (DR 4 – Nord Expres), care va face legatura intre localitatea Corbeanca și Municipiul Bucureșt

- CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…