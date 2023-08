Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei a anunțat pe Facebook ca monumentele simbol al Bucureștiului vor fi curațate de graffiti. Este vorba despre principalele monumente situate in Piața Universitații. ”Vom desfașura, in perioada urmatoare, prin Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For…

- El a mai anuntat ca noul Plan Urbanistic General (PUG) al Capitalei va fi pus in dezbatere publica pana la finalul anului, pentru a fi aplicat din 2024, si va include proiectul unui port care sa faca legatura cu Dunarea, precum si un nou aeroport. Viceprimarul Horia Tomescu a aratat ca desi se ”vantura”…

- Mai sta ce mai sta prin Parlamentul European, de unde posteaza aproape fiecare mișcare, dar mai vine și prin București. Oraș despre care, de asemenea, posteaza. Pai ce sa faca un europarlamentar precum Cristian Bușoi intre ședințele din Parlament. In ultima luna, Bușoi il are in colimator pe edilul…

- Bucureștiul ar putea sa fie reorganizat in 61 de cartiere, sa aiba legatura cu un port și sa dispuna de un aeroport in partea de sud. Nu sunt simple vorbe, ci așa prevede noul Plan Urbanistic General (PUG) pus in dezbatere publica de Primaria Generala a Capitalei (PMB). Cartierele actuale iși pastreaza…

- ”10 minute pentru urmatorii 10 ani! Va invit sa va exprimati opinia in cadrul consultarii publice pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Bucuresti”, a scris, martil, pe Facebook, Nicusor Dan. Acesta cere bucurestenilor ca, pana pe 30 iunie, sa semnaleze ”atat problemele cat…

- Palmierii care au fost plantați de Robert Negoița in weekend in centrul Bucureștiului l-au enervat pe Nicușor Dan care spune ca nu a dat aprobare. Ce decizie a luat primaria generala a Capitalei dupa gestul facut de Robert Negoița.

- Aerul tropical pe care centrul Capitalei l-a prins in weekend s-a rarefiat brusc. O echipa de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, din subordinea primariei generale, a scos arborii și i-a incarcat in mai multe remorci. In total, palmierii plantați de muncitorii primariei conduse de Robert Negoița…

- Aproximativ jumatate din apartamentele conectate la sistemul de termoficare al Capitalei au stat mai bine de o saptamana fara apa calda, din cauza unei avarii majore. Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a spus la Digi24 ca se lucreaza la modernizarea sistemului, care va funcționa „rezonabil pentru…