Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se va vedea nevoit sa inceapa totul de la zero, anunța news.ro.

"Primaria Capitalei a incheiat anul 2016 cu excedent. Nici asta nu e bine, inseamna ca primaria nu a fost in stare sa isi cheltuiasca banii pe diferite proiecte. Dupa aceea s-au inventat companiile municipale, s-au inventat mari evenimente…