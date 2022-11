Nicușor Dan a anunțat cât vor plăti bucureștenii pentru încălzire în această iarnă Chiar daca prețul de producție s-a majorat considerabil, bucureștenii vor achita același preț al gigacaloriei, ca și anul trecut, a anunțat marți primarul general, Nicușor Dan. Diferența va fi acoperita de subvenție, care va crește cu 250 de lei. Conform edilului, bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, chiar daca prețul de producție a crescut cu 25%. In prezent acesta a atins pragul de 1.150 de lei pe gigacalorie. „Pe angajamentul nostru de a pastra prețul pentru populație de 350 de lei gicacaloria, din acești 1.150 de lei, cetațenii bucureșteni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

