Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul romanesc a trecut prin momente bune si mai putin bune in saptamana care tocmai a trecut. Monica Niculescu a participat pe tabloul de dublu feminin de la Washington, acolo unde a ajuns alaturi de partenera sa, cehoaica Lucie Hradecka, pana in semifinalele competitiei. Cele doua au fost nevoite…

- Perechea romano-ceha Monica Niculescu/Lucie Hradecka s-a abandonat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Washington (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, sambata, la scorul de 6-0, 5-2 pentru cuplul Jessica Pegula (SUA)/Erin Routliffe (Noua Zeelanda),…

- Monica Niculescu si Lucie Hradecka s-au calificat, miercuri noapte, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Washington (WTA 250) , dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Perechea romano-ceha a invins cuplul american Makenna Jones / Sloane Stephens cu 7-6 (4), 3-6, 10-2.…

- Simona Halep nu a reușit sa termine partida cu Anna Kalinskaya din turul doi al turneului de la Washington. Jucatoarea din Romania a abandonat in setul doi al partidei, dupa ce s-a plans ca ii este rau din cauza temperaturilor ridicate. Simona Halep s-a retras in setul al doilea al meciului Anna Kalinskaya…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a facut un salt de 12 locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii astazi, la o zi dupa victoria sa in turneul de la Palermo (Italia) . Begu ocupa acum locul 33, cu 1.384 de puncte. Simona Halep se mentine saptamana aceasta pe pozitia a 16-a, cu 2.415 puncte. Romania…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.024 euro. Cap de serie nr. 4, romanca a invins-o, in sferturi, in doua seturi, scor 6-2,…

- Bulgaria așteapta, in acest sezon estival, intre 5,5 milioane și 6 milioane de turiști, in principal din Polonia, Ungaria, Romania, Germania, Marea Britanie, Serbia, Cehia și Israel, a declarat ministrul Turismului, Hristo Prodanov, care s-a aratat destul de optimist, in ciuda crizelor din ultimii ani.…

- Durere pentru mai multe familii de romani, dupa ce trei persoane au murit, iar alte doua sunt ranite, in urma unui cumplit accident de circulatie care a avut loc pe o autostrada din Cehia. Toti se aflau in drum spre Romania si se intorceau acasa intr-o dubita. Remorca a fost fost lovita de un sofer…