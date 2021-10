In mesajul pe care l-a transmis in deschiderea lucrarilor Congresului Camerei auditorilor financiari din Romania, Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a vorbit despre rolul auditorului in mediul de afaceri autohton și de ce este nevoie sa avem uun corp solid de auditori. Iata mesajul sau: ”Apreciez faptul ca ați decis organizarea Congresului Camerei Auditorilor Financiari (CAFR) din Romania in jurul unei teme de actualitate – modernizarea acestei profesii atat de importante in contextul provocarilor recente. Traversam o perioada dificila și trebuie sa facem cu toții…