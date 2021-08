Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Halas este in culmea fericirii, caci s-a impacat din nou cu iubitul. Nu este pentru prima data cand cei doi amorezi ajung la desparțire, așa ca vedeta a vorbit la Antena Stars despre motivul care ii face mereu sa se separe, menționand ca mai tot timpul este vina ei, caci este mai impulsiva din…

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Dupa ce a tunat și a fulgerat in relația lor, caci Alina Radi a ieșit in prim-plan cu afirmații care mai de care mai palpitante, acum Madalina Apostol, in cadrul unui interviu marca Antena Stars, a vorbit despre cum este, de fapt, relația pe care o are la momentul actual cu Nick Radoi. Bruneta a dat…

- Scandaluri dintre Calin și Petre Geambașu nu sunt straine de ochii presei, astfel ca atunci cand toata lumea s-ar fi așteptat ca totul sa se fi terminat intre cei doi, Petre Geamabașu a lansat din nou un șir de acuzații acide la adresa fiului sau. In acest sent, Calin a vorbit public despre aceste acuze…

- Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua a rupt tacerea și a spus adevarul despre zvonurile despre „scandalul” in care ar fi fost implicat cu fostul soț al cantareței. Cosmin Isaila nu s-a ascuns și a spus totul la Antena Stars, marturisind ca nu s-au impacat nici pana astazi.

- Dupa ce au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au confirmat ca s-au impacat. Perechea are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Cum a fost surprins cuplul? Este confirmat! Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat Marius, Oana și fiica…

- Antrenorul Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a confirmat pentru Fanatik.ro ca el și Anamaria Prodan (48 de ani) vor divorța. Dupa informațiile aparute in presa, Andreea Lege, una dintre finele perechii, a vorbit despre relația lor. „Da, e adevarat, divorțam! Este singurul comentariu pe care il am de…

- Viorica și Ionița de la Clejani au fost invitați la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, unde au vorbit despre situația in care se afla fiul lor, Fulgy. Artista și-a cerut scuze public, dupa ce fiul ei i-a jignit pe Antonia și Alex Velea. Viorica și Ionița au marturisit ca spera ca Alex Velea și Antonia…