- Aseara, in jurul orei 20:00, Madalina Miu se afla la un studio de inregistrari alaturi de o alta artista. La un moment dat, soția din acte a lui Tzanca Uraganu a auzit țipete și injuraturi dintr-o alta camera, moment in care a ieșit sa vada ce se intampla. A dat nas in nas și cu Alina Marymar, iar aceasta…

- Un italian a depus plangere impotriva romancei cu care a avut o relație. Acesta l-a amenințat ca ii va arunca in aer mașina și casa.Romanca, acuzata in Italia de violența domesticaCarabinierii din Roccasecca o cerceteaza pe romanca in stare de libertate. Femeia, care locuiește la Roma, este acuzata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca social-democratii au depus plangere penala impotriva guvernantilor pentru modul in care Executivul condus de premierul interimar Florin Citu a alocat bani din Fondul de rezerva catre anumite primarii.

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca a depus plangere la Politie pe numele copresedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce liderul AUR i-a transmis de la tribuna Camerei Deputatilor: O sa dai socoteala pentru mizeriile pe care le versi in capul AUR”. Potrivit liderului liberal, senatorul…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca va depune plangere la Politie pe numele co-presedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce acesta l-ar fi amenintat in discursul din Parlament de la motiunea de cenzura. "Voi depune o plangere penala prealabila la Politie pentru savarsirea…

- Acum mai bine de un an Libertatea scria despre cazul Cameliei, o clujeanca de 45 de ani, care a depus plangere impotriva fostului soț, fiindca era violent. Dupa trei ani de ancheta insa, procurorii au inchis cazul pentru ca femeia ar fi declarat un numar mai mare de lovituri decat agresorul. Anul acesta,…

- Sapte membri ai politiei Capitoliului au depus plangere joi impotriva presedintelui Donald Trump si a unor grupuri extremiste, acuzandu-i ca sunt direct responsabili de asaltul criminal asupra sediului Congresului american de la Washington, de pe 6 ianuarie, relateaza AFP. Fostul locatar de la Casa…