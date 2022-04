Stiri pe aceeasi tema

- Romania este matura, influenta si respectata in NATO, iar intreg spatiul transatlantic este vigilent, coerent si pregatit sa faca fata oricaror provocari, a afirmat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ​Romania trece la ora de vara, data la care se schimba ora in 2022 fiind in acest weekend, ultimul din luna martie. In noaptea de sambata spre duminica ceasul se da inainte, ora 03:00 devenind ora 04:00. In 2022, ora se schimba in noaptea de sambata spre duminica, pe 28 martie ceasul dandu-se inainte,…

- ,,Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Producția pleaca in primul turneu național post-pandemie, care va avea loc intre 2 aprilie și 18 mai, in 17 orașe din Romania. One-man show-ul lui…

- Potrivit unor surse oficiale, peste 84.000 derefugiați ucraineni raman in prezent in Romania. Mulți dintre refugiații ucraineni ramași se afla in capitala București, care are deschise adaposturi pentru alte persoane care sosesc. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu public acoperit, Romexpo,…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Mulți dintre refugiații ucraineni care au ramas se afla in capitala București, care are adaposturi. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu la Romexpo pentru a gazdui afluxul, a anunțat guvernul. Poate gazdui pana la 2.000 de refugiați.Romania incearca, de asemenea, sa dezvolte mai multe opțiuni…

- Administrația Prezidențiala a transmis ca vicepreședintele SUA, Kamala Harris, va discuta cu președintele Klaus Iohannis suplimentarea prezenței militare americane și a altor state NATO in Romania, “ca masura suplimentara de asigurare a securitații țarii noastre și a intregii regiuni. De asemenea, va…

- Familia Calagiu a inchis magazinul Gucci de la parterul hotelului Athenee Palace Hilton din Bucuresti, marcand iesirea brandului dupa 11 ani, scrie zf.ro Inchiderea reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe piata de lux din Romania deoarece Gucci era unul dintre numele vechi, stabile,…