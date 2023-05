Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry și Juno au reușit sa convinga nu unu, ci doi jurați ca transformarea lor in Charlie Chaplin a fost fara cusur. Iata care a fost reacția emoționata a concurenților de la Te cunosc de undeva! sezonul 19.

- Nicole Cherry au primit ropote de aplauze la finalul momentului din cea de-a noua gala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Atat jurații cat și colegii de la canapea le-au privit hipnotizați transformarea in Charlie Chaplin.

- WRS și Emilian s-au transformat in japonezul Takeo Ischi și au cantat in germana la Te cunosc de undeva! sezonuș 19. Cei doi au reușit sa ofere o interpretare de excepție piesei „Chicken Yodeling”.

- Moment inedit in cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1. ADDA și Radu Bucalae au adaugat performance-ului lor o criza de ras necontrolata, soldata chiar cu lacrimi. Iata ce s-a intamplat!

- Codruța Filip și Valentin Sanfira au pus in scena un moment emoționant transformați in Elton John și Kiki Dee. Iata cat de tare s-au apropiat de referința, dar și ce au avut de spus jurații despre interpretarea piesei „Don't Go Breaking My Heart”.

- WRS și Emilian au incheiat in forța cea de-a cincea gala Te cunosc de undeva! cu trasformarea lor extrem de reușita in Wham!. Toți cei din platou au cantat și au dansat alaturi de ei pe „Wake Me Up Before You Go-Go”

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Cristina Stroe și Damian Draghici s-au transformat in Rod Stewart și au interpretat piesa "Have you ever seen the rain".

- Nicole Cherry și Juno au facut un adevarat spectacol cu dubla transformare in Miley Cyrus, in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19 din 1 aprilie 2023. Ce au facut Andreea Balan și Ozana Barabancea imediat dupa momentul concurenților a starnit hohote de ras.