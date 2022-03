Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vancica, cunoscut ca Celentano din „Las Fierbinți”, a implinit 45 de ani și a fost sarbatorit așa cum se cuvinte de catre familia sa. Actorul a avut parte de surprize din partea celor doua fete pe care le are. Pe 18 martie, Adrian Vancica a implinit 45 de ani și a fost motiv de sarbatoare in…

- Smiley și Gina Pistol se bucura din plin de minunea din viața lor, micuța Josephine. Fetița a implinit miercuri, 9 martie, un an! Artistul și-a impartașit emoțiile pe rețelele de socializare și s-a aratat recunoscator pentru faptul ca micuța intrat in viața lui. ,,Nu stiu despre altii,dar pentru mine…

- Arina, o fetita venita din Ucraina in tara noastra a implinit joi, pe 3 martie, 7 ani. Cei din Tabara Mobila de la Siret au aflat si s au mobilizat pentru a i organiza o petrecere surpriza, potrivit unei postari de pe pagina de pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.Au aflat ca este ziua ei.Din…

- O fetita in varsta de 6 ani a fost ucisa duminica in urma bombardamentelor rusesti din Mariupol, Ucraina, informeaza CNN , care publica mai multe imagini surprinse de AP. Imaginile dramatice cu ultimele clipe din viata unei fetite de șase ani din Mariupol au fost difuzate de CNN si de televiziunea de…

- Keo se afla in izolare de cateva zile, dupa ce artistul a ieșit pozitiv pentru COVID. In ciuda faptului ca este vaccinat cu schema completa, cantarețul nu a fost ferit de virus. Partea buna este ca barbatul a dezvoltat o forma ușoara a bolii, starea sa de sanatate fiind destul de buna. Ce s-a intamplat…

- "Durerea pe care v-am pricinuit-o este imi este de neimaginat și stiu ca orice aș spune in aceste momente in fața dumnevoastra nu mai are importanța, dar totuși vreau sa-mi cer iertare, știu ca nu o voi primi, dar....Imi exprim regretul profund fața de familia dvs, nevoita sa treaca prin acest tragic…

- Tatal Raisei Nicoleta, fetița ucisa de un polițist pe trecerea de pietoni, face dezvaluiri cutremuratoare. Barbatul spera ca micuței i se va face dreptate, iar autoritațile iși vor face datoria. Familia este devastata de durere și vrea ca vinovatul sa plateasca pentru tragedia pe care a provocat-o.

- Marius Moga a implinit 40 de ani, pe 30 decembrie, iar cu aceasta ocazie, soția lui l-a surprins cu un mesaj emoționant. Cei doi sunt casatoriți și au impreuna o fetița. Ziua de 30 decembrie este importanta in familia Moga. Pentru ca interpretul și compozitorul Marius Moga implinește cifra rotunda de…