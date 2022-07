Nicole Cherry lanseaza astazi videoclipul oficial al noului single – „Ce vrea o femeie” – piesa ce marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe, la femeia matura pentru care tot ce conteaza este timpul petrecut alaturi de persoanele dragi. Nicole Cherry – Ce vrea o femeie | Official Video „Atmosfera de la filmari a fost geniala. Fiind o piesa atat de personala, ma așteptam ca emoțiile pe care aveam sa le simt in timpul filmarilor sa fie pe masura intensitații cu cu care cant fiecare vers. Insa, am avut alaturi de…