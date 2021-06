Nicole Cherry (22 de ani) este insarcinata. Cantareața a facut marele anunț in mediul online. „Langa Florin am crescut și in brațele lui am devenit femeie. In ochii lui mi-am vazut tot viitorul și am simțit din prima clipa ca e barbatul care va da sens vieții mele. De cateva luni, traiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dubla, pentru ca le impart cu o inimioara care bate in tandem cu inima mea. Pentru ca din inimile noastre s-a mai nascut inca una, am invațat ce e iubirea absoluta. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris artista intr-un mesaj postat pe rețelele…