Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau din cauza unui aliment pe care l-a mancat. Se pare ca nu este pentru prima data cand vedetei i se intampla asta. Artista a ținut sa precizeze ca a ramas internata in spital, pentru a fiin siguranța, alaturi de medici. Nicole le-a mulțumit…

- Vesti proaste pentru fanii lui Nicole Cherry. Simpatica "Ciresica" s-a imbolnavit si a fost nevoita sa ajunga la spital, din cauza problemelor de sanatate. Iata ce s-a intamplat cu frumoasa cantareata!

- Catalin Scarlatescu a ajuns de urgența la spital, chiar de ziua lui Chef Bontea. Juratul de la “Chefi la cutite” a publicat o fotografie in care ii transmitea “La multi ani” lui Chef Sorin Bontea, dintr-un scaun rulant, de la spital. In imagine, Scarlatescu apare și cu o branula in mana, ceea ce a…

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna. Se pare ca artista deja se simte mai bine și va fi externata in curand.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- Irina Rimes a ajuns de urgența la spital din cauza unei probleme grave de sanatate. Din primele informații, artista a suferit o hemoragie interna și a fost supusa unei intervenții chirurgicale. A fost nevoita sa-si anuleze in ultimul moment concertul de Revelion de la Iasi, dupa de a fost internata…

- Petre Geambașu a fost internat in stare critica din cauza problemelor de sanatate pe care le are de mai mai mult timp. Artistul, in varsta de 76 de ani, a suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.Petre Geambașu…

- Jorge a postat pe contul de socializare o imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește admiratorilor sai ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. Se pare ca artistului i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu",…