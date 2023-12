Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…

- Andreea Antonescu a marturisit ca Sienna nu o ajuta cu creșterea micuței. Vedeta a precizat ce iși dorește de la fiica ei cea mare. Iata ce declarații a facut artista cu privire la acest subiect!

- Fitch confirma ratingul UniCredit Bank, cu perspectiva stabilaFitch Ratings a confirmat miercuri la "BBB" ratingul UniCredit Bank SA din Romania pentru datoriile pe termen lung (IDR), cu perspectiva stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. De asemenea, ratingul…

- „Impreuna cu ministrul Economiei din Bulgaria, Bogdan Bogdanov, am participat la Conferinta despre viitorul economic al regiunii, cu accent asupra costurilor pe care cele doua economii le au generate de catre neapartenenta la spatiul Schengen. Am vorbit despre drepturile si demnitatea pe care cetatenii…

- Emil Boc intervine in scandalul generat de majorarea pensiilor. Primarul Clujului e de parere ca Romania ar trebui sa-si regandeasca strategia pe termen mediu si lung si sa obtina cresterea economica din investitii durabile si locuri de munca bine platite, nu din consum ca acum. Creșterea economica…

- ”Exista o singura solutie sanatoasa, pe care am invatat-o de cand sunt in politica – o solutie sa ai salarii si pensii decente, bazate pe o crestere economica bazata pe investitii. O tara care isi fundamenteaza cresterea economica majoritar pe consum are o victorie pe termen foarte scurt, are un foc…

- „Multumesc colegilor din Parlamentul European care au adoptat, cu larga majoritate, raportul meu si avem o pozitie unita privind Bugetul UE din 2024. Vestea buna este ca bugetul, in valoare de aproximativ 190 de miliarde de euro, cuprinde suficiente fonduri pentru a finanta prioritatile traditionale…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marti, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Tel Aviv, cu reprezentantii comunitatii romanilor din Israel, el transmitand ca in astfel de momente, cuvintele nu pot alina pierderea persoanelor dragi.„O intalnire emotionanta cu diaspora romana din Israel! In…