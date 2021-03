Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori, imbracamintea din fibre naturale, pe cat este de confortabila, pe atat este de greu de curatat. Tesaturile delicate precum lana, bumbac, in sau matase pot fi degradate cu usurinta de o ingrijire necorespunzatoare. O simpla curatare la o masina de spalat obisnuita poate modifica dimensiunile…

- Un barbat baut a facut un scandal de pomina in plina strada, la Tecuci, chiar in noaptea de Craciun. Enervat ca un echipaj rutier i-a oprit masina, la volanul careia se afla sotia sa, barbatul s-a prevalat de functia pe care o detine in Jandarmerie si l-a amenintat pe unul dintre politisti.

- Jucatorul Patrick Bamford a povestit ca antrenorul Marcelo Bielsa are mare grija de angajatii clubului Leeds, el organizand o tombola la care s-a castigat o masina, potrivit news.ro."Marcelo vrea ca fiecare sa se simta inclus in proiect. In spatele echipei sunt multe persoane care muncesc si ajuta…

- Dana Razboiu se vede ca se ingrijește nevoie-mare atat pe ea, cat și pe cei din jur, dar cand vine vorba de bolidul sau, da la o parte orice alta nevoie pe care o paote avea. Surprinsa de Paparaazi SPyNews.ro, vedeta de televiziune a demonstrat ci nu glumește cand este vorba de obiectele ei cele mai…