- Ianis Hagi, anunț despre viitorul sau dupa 0-0 cu Bulgaria! De asemenea, a vorbit și despre prestația echipei naționale, de la partida cu selecționata țarii vecine. Partida dintre Romania și Bulgaria s-a jucat pe Stadionul „Steaua” și s-a incheiat cu scorul de 0-0. Ultimul test al tricolorilor, inainte…

- Finala Cupei Franței, Lyon – PSG, va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, sambata, de la ora 22:00. Va fi meciul de adio al lui Kylian Mbappe, care și-a anunțat deja plecarea de la campioana din Ligue 1. OL s-a calificat in finala Cupei dupa ce a trecut, in semifinale, de Valenciennes, cu scorul […]…

- Edi Iordanescu a anunțat lotul preliminar pentru Campionatul European. Dintre cei 28 jucatori de pe lista (doar 26 vor merge la Campionatul European), doi au fost prezenți și la precedentul turneu final: Nicolae Stanciu și Denis Alibec. In 2016, „tricolorii” au fost pregatiți de Anghel Iordanescu, tatal…

- Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e transmis in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY duminica, de la 15:45! Olandezul Max Verstappen va pleca din pole-position in cursa de la Imola. In calificarile pentru Marele Premiu de la Imola, Max Verstappen a obtinut cel mai bun timp: 1:14.746. Olandezul i-a…

- Max Verstappen a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei! Pilotul olandez a obținut o noua victorie importanta in acest sezon din „Marele Circ”. Cursa de la Shanghai a fost plina de evenimente incendiare, iar piloții s-au luptat pentru primele poții pana in ultimele tururi. De asemenea, au avut…

- Florin Tanase e gata de EURO 2024, dupa golul superb marcat in Columbia – Romania 3-2. Tricolorii au avut un final de meci de senzatie si au marcat de doua ori prin Ianis Hagi si Florin Tanase. Columbia – Romania 3-2 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Florin Tanase a marcat […] The post…

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…