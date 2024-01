Stiri pe aceeasi tema

- FINALIȘTI… LPS Vaslui a participat, cu grupa 2011, la Sheriff Winter Cup, turneu internațional de fotbal desfașurat in Republica Moldova, la Tiraspol. Copiii pregatiți de Ionuț Chiochiu au avut evoluții meritorii și s-au clasat pe locul 4, dupa ce au pierdut finala mica cu Real Succes Chișinau, 0-1.…

- PROMOȚIE… Farmaciile “La Veterinar” vin in intampinarea clienților sai cu o oferta inedita: produse fara adaos comercial fața de prețurile de lista al producatorilor și distribuitorilor. Mai exact, multe dintre acestea au prețuri de achiziție, adica mult mai mici decat in alta parte. Spre exemplu, daca…

- SALVATORI… Bun venit in familia salvatorilor vasluieni! Incepand de astazi, 29 noiembrie, pompierilor militari vasluieni li s-au alaturat doisprezece noi salvatori, absolvenți ai Școlii de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția 2023, subofițeri care astazi au pașit cu incredere…

- UPDATE 19.10: AUDIERI… In acest moment sunt audiați rand pe rand cei 8 polițiști de la Poliția Huși, dar și Lucian Bojoga, polițistul in cadrul STPF Vaslui. Anchetatorii susțin ca este vorba despre luare de mita de catre polițiști de la șoferii moldoveni și ucraineni, in special, dar și de la cațiva…

- STATISTICI… Vasluiul se afla la coada clasamentului in ce priveste cele mai mari salarii, potrivit unui studiu realizat de eJobs.ro. In timp ce in marile judete din tara media salariala se situeaza intre 4000 si 5000 lei, in Vaslui aceasta de abia ajunge la 3.100 lei. Valcea, Ialomita si Gorjul sunt…

- DE NECREZUT… Polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut doi tineri, in varsta de 18, respectiv 16 ani, din municipiul Barlad, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata, precum și a unei infracțiuni de furt calificat, in…

- FOC INTENS Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit in noaptea de 11/12 octombrie cu trei autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Iana, comuna Iana. La sosirea echipajelor de intervenție,…

- CEARTA CONJUGALA… Un tanar de 29 de ani, din comuna Garceni, a petrecut o noapte in arestul Poliției Municipale dupa ce și-a talharit propria soție. Cei doi s-au certat pe strada, și-au aruncat cuvinte dure, iar la un moment dat, barbatul s-a napustit asupra ei și i-a luat cu forța telefonul, cardurile…