Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL… O cisterna care se deplasa in aceasta seara pe drumul dintre Huși și vama Albița și din al carei rezervor se scurgea motorina, fara ca șoferul sa observe acest lucru, i-a alertat atat pe ceilalți participanți la trafic, cat și autoritațile. Deși cei care au sunat la 112 au crezut ca acea cantitate…

- IN CRESTERE…Proiectul de buget al municipiului Vaslui, pentru anul 2024 este in consultare publica. Potrivit acestuia, bugetul general al municipiului Vaslui in 2024 este de 493,2 milioane lei, cu 30,5% mai mare fata de anul trecut. Din aceasta suma, 287,5 milioane lei reprezinta bugetul pentru dezvoltare…

- MEDALIAȚI… Clubul Sportiv “Liga de Est” Vaslui și-a prezentat bilanțul rezultatelor obținute in anul 2023, la Campionatele Mondiale și Europene de Taekwon-do ITF, la probele individuale. Cele mai bune rezultate au fost obținute de Mircea Hondru (campion mondial la tehnici speciale – seniori), Andrei…

- DORINȚA… Acum, in postul Craciunului, cand e vremea faptelor bune, facute cu inima deschisa catre semenii in nevoie, o mama din Huși cere sprijinul oamenilor cu suflet bun, in cea mai dura lupta pe care o are de dus. Veronica Cerlinca are 41 de ani și, de curand, a fost diagnosticata cu „tumora chistica…

- POVESTE… Una din cele mai frumoase ipostaze ale acestei „ierni din noiembrie” a fost surprinsa in cateva fotografii, facute in marginea Hușului, spre padure, acolo unde, pe culmea Dobrinei, se afla Manastirea “Schimbarea la Fața”. Maica Eusebia Ciobanu a fost cea care, vazand crampeiul de basm din jurul…

- ȘOC… Frumoasa polițista prinsa la furat haine intr-un mall din Iași este o tanara hușeanca in varsta de 22 de ani, Geanina Lorenț. Fata a devenit agent principal de Poliție dupa absolvirea unei școli de subofițeri, reușind sa se angajeze in cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari. Numai ca acest…

- CERINȚE… Daca tot s-a pornit ofensiva asfaltarii municipiului Huși, pe cele din urma strazi care, ce-i drept, au așteptat multa vreme pana sa fie reabilitate, localnicii de pe strazile mici, de legatura, vor ca nici ei sa nu fie uitați. De pilda, hușenii care stau pe o bucata mai izolata de pe strada…

- REUȘITA… Cladirea monument istoric din municipiul Huși, in care a fost sediul fostei banci „Albina”, inființata in 1914, imobil cunoscut la nivel local și sub numele de „Casa Moruzzi”, a fost reabilitata cu bani europeni. Cel puțin la exterior, cei care au trecut prin zona in ultimele zile au constat…