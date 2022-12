Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a marcat un gol ireal in China, in meciul dintre Cangzhou și Wuhan Three Towns. Mijlocașul a dus scorul la 2-0 dupa ce oferise un assist la prima reușita a oaspeților. In minutul 45, Stanciu a executat o lovitura libera din unghi și l-a invins pe portarul gazdelor cu o execuție care…

- „Ne e dor de Nicolae Stanciu!”, a fost anunțul facut de Jindrick Trpisovsky. Antrenorul de la Slavia Praga a dezvaluit ca inca ii lipsesc pasele mijlocașului roman, la mai bine de 8 luni de cand acesta s-a desparțit de vicecampioana Cehiei. Nicolae Stanciu a plecat de la Slavia Praga in martie, dupa…

- Nicolae Stanciu a dat recital in meciul Wuhan Three Towns – Meizhou Hakka, scor 3-0, din etapa a 26-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman a reusit o pasa de gol in victoria categorica, care i-a propulsat echipa pe primul loc in clasament. Titular la Wuhan Three Towns, Stanciu a avut nevoie de numai…

- Nicolae Stanciu, aproape de o revenire de senzatie la Slavia Praga. Stanciu ar putea reveni in Cehia de la Wuhan Three Towns la finalul acestui an sau, cel mai tarziu, in luna ianuarie. Surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro, sustin ca Slavia Praga forteaza readucerea internationalului…

- Ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu la Slavia Praga au fost oferite chiar de agentul mijlocasului roman. Anamaria Prodan sustine ca daca Wuhan Tree Towns il va lasa sa plece pe roman, sunt sanse ca acesta sa accepte oferta cehilor. Fosta echipa a lui Stanciu ii ofera un salariu anual…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Nicolae Stanciu a marcat unul dintre golurile carierei, in ultima etapa din China. Mijlocașul roman a deschis scorul in confruntarea dintre Wuhan Three Towns, echipa sa, și Guangzhou City. Nicolae Stanciu a ajuns la 8 goluri marcate, de la transferul sau in China. Mijlocașul a mai contribuit cu pasa…

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…