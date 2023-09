Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a marcat primul sau gol pentru Damac, care a terminat la egalitate pe teren propriu cu Al Hilal, 1-1, joi seara, in etapa a saptea a campionatului Arabiei Saudite. Al Hilal, formația superstarului brazilian Neymar, a deschis scorul prin brazilianul Malcom (9), dar Stanciu a egalat in…

- Laurențiu Reghecampf pleaca de la Universitatea Craiova! Oltenii raman fara antrenor dupa victoria cu Sepsi, scor 2-1. FANATIK a aflat in exclusivitate ca o echipa din Arabia Saudita l-a „transferat” din Banie pe tehnicianul in varsta de 47 de ani.De-a lungul carierei, Laurențiu Reghecampf le-a mai…

- Louis Munteanu (21 de ani) a marcat un gol superb din lovitura libera pentru Farul, in meciul caștigat cu Universitatea Craiova, scor 2-0, iar la final a dezvaluit ca nu el era desemnat sa execute. Atacantul imprumutat de la Fiorentina a reușit ambele goluri ale echipei sale, al doilea fiind o bijuterie…

- Nicolae Stanciu (30 de ani), mijlocașul lui Wuhan Three Towns, a reușit o pasa de gol pentru echipa sa in remiza cu Beijing Guoan, scor 1-1, in etapa #17 din campionatul Chinei. Stanciu a fost capitanul lui Wuhan in deplasarea de la Beijing și a jucat pe postul de mijlocaș in fața apararii, intr-un…

- ​In ultima perioada, tot mai mulți jucatori cu nume s-au transferat in zona araba, iar ultimul pe lista este Sergei Milinkovic-Savic. Sarbul era dorit de mai multe formații importante din Europa, dar a ales calea banilor.

- Cel mai bun jucator anul trecut, esențial la primul titlu din istoria lui Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu (30 de ani) i-a criticat dur pe suporterii care i-au huiduit pe el și pe colegii lui in urma cu o saptamana. Astazi, „tricolorul” a oferit un assist și Wuhan a invins din nou, dupa mai mult de…