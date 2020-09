Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii straini au scris despre victoria lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei caracterizandu-l drept „matematicianul care a pus capat celor 12 ani de dominație a stangii la primaria Bucureștiului”, conform AFP. Jurnaliștii AFP mai scriu despre succesul obținut de candidații dreptei, care au caștigat…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, care a pierdut duminica alegerile locale, dupa doua mandate, în fața candidatul USR-PLUS Dominic Fritz, susține ca, "indiferent de calomniile care continua sa fie lansate" la adresa sa, va ramâne "extrem de fericit" pentru ceea ce a…

- A ocupat vreme de opt ani fotoliul de primar al Timișoarei și nu știe ce vrea sa faca mai departe, dar spune ca vrea sa-și dedice mai mult timp personal. Inca primarul in funcție al Timișoarei, Nicolae Robu a postat primul mesaj pe Facebook dupa infrangerea la alegerile locale. Le mulțumește doar oamenilor…

- Primarul in exercitiu al Timisoarei, Nicolae Robu, care a pierdut in scrutinul de duminica cel de-al treilea mandat in aceasta functie, a declarat, luni, ca indiferent de calomniile care continua sa fie lansate la adresa sa, va ramane extrem de fericit pentru ceea ce a facut pentru orasul sau. "Sunt…

- Luni dimineața, dupa noaptea in care a aflat ca nu va mail fi primarul Timișoarei, Nicolae Robu a postat pe Facebook un mesaj: „SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE LA LOCUL LOR, IN MOD CORECT! Mulțumesc timișorenilor care astazi m-au…

- Liberalul Nicolae Robu a postat, in aceasta dimineața, primul mesaj pe Facebook dupa ce a pierdut alegerile in fața useristului Dominic Fritz, cum a recunoscut chiar primarul in funcție azi noapte. ”SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE…

- Dominic Fritz a caștigat Primaria Timișoarei in fața fostului primar, Nicolae Robu. Echipa USR-Plus a sarbatorit victoria in Piața Victoriei din Timișoara. Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea...

- Radu Farcaș, candidatul Pro Romania pentru Florești, a postat un filmuleț pe o rețea sociala imediat dupa ce a ieșit din secția de votare. Citeste si: EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timisoara. Nicolae Robu, favorit pentru un nou mandat "Am fost la vot, am votat. Am votat pentru schimbare, am…