Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din acest oraș și din trei comune din județ se inchid timp de o saptamana din cauza creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați a decis marți ca incepand de astazi sa se suspende activitatea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) ia in calcul posibilitatea ca agenții economici care nu respecta regulile de protecție impotriva pandemiei sa fie mult mai drastic sancționați, chiar prin suspendarea activitații. Agenților economici care nu țin cont de regulile de protecție sanitara…

- Coronavirusul pare ca iși face de cap in Romania. De aceea, autoritațile anunța ca localitațile care depașesc 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile intra in carantina, anunța Raed Arafat. Declarația a fost facuta dupa ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Raed Arafat…

- Dupa ce au avut pierderi record din cauza pandemiei, patronii din HORECA se tem ca problemele nu sunt nici pe departe de a se fi sfarșit.Incertitudine in domeniul HoReCa. Restaurantele se vor inchide daca depasim numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Guvernul Britanic va inchide restaurantele…

- In urma cu 2 luni, in august, Guvernul a anuntat ca nu ia in considerare noi masuri de restrictii, motivand ca situatia nu poate fi comparata cu cea din februarie sau martie, cand boala se raspandea fara control si era dificil de gasit si urmarit persoanele infectate. De sambata, insa, in…

- Cei de la PSD taxeaza Guvernul pentru ca nu se iau masuri pentru combaterea pandemiei. PSD arata ca odata ce au trecut alegerile, acum s-ar putea inchide din nou țara.Citește și: Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt colaborarea de comun acord' ”A doua zi consecutiva cu peste…

- Orban: Criminalii economici de la PSD indreapta Romania spre incapacitate de plata “Inca o data, PSD a aratat ca este dușmanul Romaniei. Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce-am depașit-o. Sa votezi, in condițiile unei contracții economice care a dus la…

- Guvernul acorda 2.500 lei pentru angajatii care lucreaza de acasa. Studiu: Peste jumatate dintre companiile din Romania aleg varianta revenirii partiale la birouri Guvernul a decis, in ședința de vineri, acordarea a 2.500 lei angajatilor care lucreaza in regim de telemunca, pentru a impulsiona angajatorii…