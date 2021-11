Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca ar fi fost presionat de catre liderii PNL sa-și depuna mandatul. Ce se va discuta la ședința de marți, 2 noiembrie, a Biroului Politic Național. Ce a declarat Nicolae Ciuca, acum puțin timp. Ce se intampla dupa ce Nicolae Ciuca și-a depus mandatul Premierul desemnat…

- Biroul Executiv (BEx) al Partidului National Liberal a decis, luni seara, ca Nicolae Ciuca sa-si depuna mandatul de premier desemnat si flexibilizarea mandatului de negociere. "BEx i-a propus domnului Nicolae Ciuca, premier desemnat, sa depuna mandatul de premier desemnat. Este o decizie a BEx. A doua…

- In contextul in care luni seara, 1 noiembrie, surse participante la discuții au spus pentru Libertatea ca in Biroul Executiv s-a discutat inclusiv varianta ca liberalii sa conteze in viitor pe sprijinul PSD , fostul lider liberal Ludovic Orban a precizat ca, daca acest lucru se va intampla, atunci iși…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Nicolae Ciuca s-a vazut astazi cu liderii USR, care i-au spus clar ca nu il voteaza. Nici de la PSD nu vin semnale incurajatoare. Iar in aceste conditii, formarea unui guvern care sa treaca de Parlament pare misiune imposibila pentru Nicolae Ciuca.

- Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Nicolae Ciuca și-ar putea DEPUNE mandatul de premier desemnat, daca Guvernul sau nu va avea șansa de a fi investit Premierul desemnat Nicolae Ciuca a spus ca va cauta orice soluție posibila…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu spune ca desemnarea lui Nicolae Ciuca ca propunere de premier il transforma pe Florin Cițu intr-un președinte al PNL fara putere, unul care va fi indepartat de la șefie in 2023. In același timp, un guvern-minoritar PNL-UDMR inseamna…

- Partidul National Liberal il va propune pe Nicolae Ciuca pentru functia de premier la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, de joi. Decizia PNL dupa desemnarea lui Nicolae Ciuca va fi formarea unui guvern minoritar, format din PNL si UDMR, excluzandu-i practic pe cei de la USR…