Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat, luni, ca responsabilitatea Apararii incepe acasa, chiar daca tara noastra este membru NATO, iar serviciul militar obligatoriu nu va fi introdus in Romania. El a subliniat, intr-un interviu la Realitatea Plus, nevoia de adaptare a legislatiei…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat, luni, ca responsabilitatea Apararii incepe acasa, chiar daca tara noastra este membru NATO, iar serviciul militar obligatoriu nu va fi introdus in Romania. El a subliniat, intr-un interviu la Realitatea Plus, nevoia de adaptare a legislatiei…

- „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste serviciul militar voluntar (…) exista o nevoie de rezerva, orice armata isi pune problema rezervei. A fost o perioada cand, pe baza contractuala, primind 30 % din solda, doua…

- Se vorbește tot mai mult despre introducerea armatei obligatorii, ceea ce ii sperie pe romani. In acest context, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a intervenit și a oferit explicații in acest sens. Cum stau lucrurile, de fapt, in cazul serviciului militar obligatoriu in Romania. Adevarul despre serviciul…

- Liderul AUR ,George Simion, vrea introducerea serviciului militar obligatoriu: „Avem stipulat in programul de guvernare AUR” George Simion sustine initiativa sefului Statui Major al Armatei si pluseaza astfel incat serviciul militar sa fie obligatoriu, nu voluntar pentru tinerii din Romania. Romania…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, fost ministru al Apararii, sustine ca romanii nu trebuie sa se sperie, dar legea care pregateste populatia pentru razboi trebuie sa fie „primenita”. Afirmatia vine in contextul in care seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, a afirmat ca se doreste…

- La inceputul acestui an, Angel Tilvar, ministrul Apararii, a vorbit publicului, la intrebarile presei, despre convocarea pentru 24 de ore a rezervistilor din Romania.La inceputul acestui an, pe data de 1 ianuarie, s au implinit 17 ani de cand a fost suspendata executarea serviciului militar obligatoriu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj romanilor la implinirea a 75 de ani de la adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului: „Apararea drepturilor omului ramane, intotdeauna, un tel al lumii libere”. „Astazi, la 75 de ani de la adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor…