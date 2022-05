Stiri pe aceeasi tema

- Europa a fost zguduita de razboi pe scara larga in mijlocul secolului trecut in ceea ce avea sa devina cel de-al Doilea Razboi Mondial, cand Germania nazista, o dictatura avand la baza ideologia de extrema dreapta a lui Hitler, a vrut sa cucereasca lumea. La 7 mai 1945, trupele germane au capitulat…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul marcarii zilei de 9 mai 1945 – incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa si capitularea Germaniei Naziste, in care arata ca astazi, in plin secol XXI, nu mai e loc de sfere de influenta si suveranitati limitate, de state…

- „Rusia a declanșat un razboi de cucerire pe scara larga impotriva Ucrainei, razboi prin care pune sub semnul intrebarii securitatea in Europa”, a transmis premierul Nicolae Ciuca in mesajul pentru ziua de 9 mai, atunci cand Rusia va celebra victoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi…

- Sarbatoarea infrangerii Germaniei Naziste trebuie sa fie un moment de speranța pentru infrangerea viitoare a aventurismului militarist rus, afirma premierul Nicolae Ciuca, cu prilejul marcarii zilei de 9 mai 1945 care marcheaza incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa și capitularea…

- Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, va efectua miercuri, 4 mai, o vizita oficiala in Romania, urmand sa fie primit la Palatul Cotroceni de omologul sau roman, Klaus Iohannis, dar și la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca, potrivit agendei oficiale a administrației…

- Cei doi premieri au analizat, in cadrul unui mic dejun de lucru, situația de securitate din regiune și impactul generat de agresiunea militara rusa din Ucraina.Premierul roman a evidențiat solidaritatea statelor membre UE și la nivelul aliaților NATO, subliniind nevoia de a intari Flancul Estic al Alianței…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Europa trece prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, a declarat luni premierul Nicolae Ciuca. Declaratia a fost facuta la finalul reuniunii sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est,…

- De asemenea, vor fi inghețate bunurile in valuta ale Bancii Centrale Ruse, iar oligarhilor rusi "le va fi interizs sa-și mai foloseasca activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește sa distruga Ucraina. Dar ce face este sa distruga viitorul propriei țari," a afirmat șefa Comisiei Europene.Von der…