- Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in…

- Nicolae Ciuca, actualul ministru al Apararii, o sa fie propus pentru funcția de premier la consultarile de la Cotroceni. Acesta a fost ales de catre PNL pentru respectiva funcție dupa o discuție restransa cu liderii partidului și Klaus Iohannis. Nicolae Ciuca, propus pentru funcția de premier Se pare…

- Fostul presediinte al PNL, Ludovic Orban a declarat la RFI ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia in cazul in care l-ar propune din nou pe Florin Citu pentru functia de premier. In ceea ce priveste suspendarea presedintelui Iohannis, liderul este de parere ca „o discutie pe tema poate…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD a trecut marți de votul Parlamentului, iar guvernul Cițu e demis. Sorin Grindeanu și George Simion, care au transmis LIVE numaratoarea bilelor de vot, au anunțat ca au fost 281 de voturi pentru debarcarea guvernului, un record in istoria moțiunilor. Pentru a fi adoptata…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban catalogheaza drept „tupeu maxim” o eventuala desemnare a lui Florin Cițu de catre Klaus Iohannis in poziția de premier, daca moțiunea de cenzura de maine va trece și guvernul va fi demis.

- Ludovic Orban ii transmite lui Klaus Iohannis ca nu il poate nominaliza iar pe Florin Cițu premier, pentru ca ar incalca o decizie a CCR din 2020, care il viza chiar pe el. ”CCR a decis ca nu mai poate fi desemnat același premier impotriva caruia s-a votat o moțiune de cenzura. Daca ar face-o,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca nu ocupa in prezent functia de prim-ministru deoarece USR PLUS, la negocierile pentru formarea actualului guvern, l-a preferat pe actualul premier, Florin Citu. „USR, in negocierile pe care le-am purtat, l-a preferat, intre mine si Florin Citu, la preferat…