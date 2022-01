Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a murit marți dimineața, la cateva ore dupa ce presa a relatat ca politicianul fusese internat in spital ca urmare a unei complicații grave. In varsta de 65 de ani, Sassoli a incetat din viața intr-un spital din Italia, la ora 1:15 a dimineții de marți,…

- Fosta sefa a Inspectiei Judiciare Rica Vasiliu Cravelos a murit. Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei au transmis mesaje de condoleante. ”Ministerul Justitiei anunta cu profund regret trista veste a trecerii la cele vesnice a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector-sef al…

- Prin instalarea cabinetului Nicolae Ciuca s-a inființat un minister și pentru prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, dar nici pana azi ea nu are obiectul muncii. Au trecut aproape doua saptamani de cand Gabriela Firea a depus juramantul ca ministru al familiei, tineretului și egalitații de șanse,…