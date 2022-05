Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit explicații pentru vizita facuta in Ucraina alaturi de premierul Nicolae Ciuca, asta dupa ce inițial in aceasta delegație era anunțat și Florin Cițu.

Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa faca o vizita in Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo este 'deranjant', a afirmat, miercuri, cancelarul Olaf Scholz la postul public de radio RBB, mentionand ca, in ce il priveste, nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev,…

Cancelarul german Olaf Scholz este asteptat la Kiev pentru "decizii practice", inclusiv livrarea de arme grele pentru a sprijini Ucraina in fata ofensivei ruse, a declarat, miercuri, Oleksi Arestovici, consilierul presedintelui ucrainean pentru postul german ZDF, conform Le Figaro.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo. Cei doi premieri au analizat, in cadrul unui mic dejun de lucru, situatia de securitate din regiune si impactul generat de agresiunea militara rusa din Ucraina, relateaza News.ro.…

Presedintele american Joe Biden a dat asigurari marti ca regiunea Asia-Pacific ramane strategica pentru SUA in fata ambitiilor Chinei, in ciuda crizei provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit AFP.

Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, a apreciat, joi, ca razboiul ''va dura probabil mult timp'' in Ucraina, unde ofensiva militara rusa a intrat in a doua saptamana, relateaza AFP.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne, context in care, in cadrul discutiilor, a insistat asupra importantei "solidaritatii si unitatii UE si NATO" in contextul crizei generate in Ucraina.

Președintele PMP, Eugen Tomac, el insuși originar din Ucraina, ii cere premierului Nicolae Ciuca sa permita intrarea refugiaților ucrainieni doar pe baza actului de identitate.