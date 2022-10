Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca implementarea proiectelor finantate prin Fondul de modernizare destinat dezvoltarii si modernizarii infrastructurii energetice nationale reprezinta un obiectiv important al Guvernului in vederea realizarii independentei energetice a tarii noastre.

- Cati bani dai la factura de la energie electrica, daca uiti sa trimiti indexul citit Facturile la energie electrica ale romanilor vor fi calculate in functie de consumul lunar declarat, insa exista o mica problema: unii pot uita sa citeasca indexul. Potrivit premierului, facturile romanilor vor fi calculate…

- Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face raportarea la plafoanele de consum pentru care se acorda facilitați. Social-democrații au propus ca aceasta sa se realizeze pe consumul real din luna respectiva, in timp ce liberalii au propus…

- Liderii Coaliției ar fi cazut de acord privind plata facturilor de energie electrica in funcție de consumul din luna curent, nu de estimarea de consum din ultimii ani, potrivit Realitatea Plus.Decizia a fost luata dupa ce intre liderii PSD și PNL a existat o disputa legata de modul in care se va face…

- Premierul a anuntat ca pana la finele lunii septembrie Guvernul va lua o decizie pe tema pretului la carburanti. Despre o prelungire a masurii plafonarii pretului la carburanti, premierul Nicolae Ciuca a spus ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie. Seful Executivului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca nu s-a discutat in coaliție propunerea PSD de creșterea a pensiilor și salariilor de la 1 ianuarie 2023, așa cum a propus PSD, și ca nu poate sa raspunda cu da sau nu la intrebarea daca acest lucru se va intampla. ”Nu am discutat in coaliție, nu avem…

- „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde si o alta, tot data pe surse, ca am cerut 30 miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refacuta si ulterior recalibrata de ANRE s-a redus de la 40 miliarde la 20 de miliarde si ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea…