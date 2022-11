Cei doi oficiali vor purta discuții despre starea actuala și perspectivele sprijinirii politice a Ucrainei in lupta impotriva agresorului rus.Ambasadorul Ihor Prokopchuk a avut o intrevdere in Romania recent și cu președintele interimar al Senatului Romaniei, Alina Gorghiu.Ihor Prokopchuk a exprimat recunoștința parții romane pentru ajutorul umanitar acordat, primirea cetațenilor ucraineni care au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele in urma razboiului pe scara larga al Rusiei, precum și pentru asistența in alte domenii.Ambasadorul Ucrainei in Romania a informat privind situația actuala din…