- „In primul rand este o decizie pe care o vom discuta in partid si in coalitie. Nu vom lua niciodata decizii decat asumate, nu pe surse, iar decizia va fi in asa fel sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie.Partidul se va reuni in Biroul Politic National, saptamana aceasta, miercuri,…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirma, intrebat ce parere are despre comasarea alegerilor, ca niciunul dintre romanii cu care a discutat in interactiunile sale cu populatia nu i-a ridicat aceasta problema. „Nu m-a intrebat niciun roman de comasari, m-au intrebat cu totul si cu totul alte…

- In cercurile politice, cei de la PNL au venit cu un nou scenariu privind comasarea alegerilor: europarlamentare + locale, ne-au precizat surse parlamentare din PNL.Citește aici scenariul propus de PNL Intr-o discuție cu apropiații din PSD, Marcel Ciolacu le-ar fi spus acestora ca nu se opune…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…

- Scenariul comasarii alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in toamna anului viitor, este luat in calcul si de PSD, au precizat surse politice. Varianta este acceptata si de liberali. In acest caz, noul presedinte ales ar urma sa astepte finalizarea mandatului actualului presedinte,…

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca relanseaza ideea comasarii unor alegeri anul viitor, deoarece atatea randuri de scrutine ar fi obositoare pentru alegatori, care se vor simți „satui și uzați”. Cele cinci tururi de alegeri din 2024 sunt europarlamentarele, localele, alegerile generale și cele prezidențiale…

- Liderii PNL și PSD au decis cand vor avea loc alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, precum și cele locale. Astfel, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 9 iunie, iar alegerile locale vor avea loc pe 29 septembrie. Surse din conducerea coaliției au declarat pentru Digi24 ca liderii…