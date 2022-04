Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ministerul Sanatații analizeaza datele de cost ale achiziției vaccinurilor pentru țara noastra, urmand sa se ia o decizie astfel incat „sa nu irosim banii degeaba”. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost primul care a atras atenția asupra achiziției exagerat de mare, de peste 120 de milioane de doze pentru […] The post Nicolae Ciuca despre scandalul achiziției vaccinurilor: „Sa nu irosim banii degeaba” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .