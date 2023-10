Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, referindu-se la posibilitatea listelor comune PSD-PNL, ca PNL are determinarea sa mearga singur in alegeri, dar ca nu este exclusa si o alta ”formula politica”. Ciuca a fost intrebat, vineri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca vor exista liste comune…

- Presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, a afirmat, vineri, ca pentru alegerile de anul viitor PNL are „capacitatea si motivarea” sa mearga singur in alegeri, dar nu a exclus intrarea intr-o alianta, daca aceasta presupune un proiect de tara cu o durata care sa fie „dincolo de anul electoral”. „Ne-am…

- Jocurile politice intre PSD și PNL privind cele patru randuri de alegeri de anul viitor au intrat in linie dreapta și deja cele doua partide au cam batut in cuie strategia din 2024. Alegerile locale și prezidențiale, in aceeași zi Potrivit informațiilor noastre, actualele prime trei partide parlamentare…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a declarat, marți, ca „toate ipotezele și toate variantele de lucru” pentru o posibila colaborare electorala cu PSD in 2024 sunt pe masa, insa orice decizie trebuie sa treaca prin votul conducerii extinse a partidului.

- Președintele interimar al Camerei, Alfred Simonis, susține ca e prematur sa se vorbeasca de o alianța electorala PSD-PNL pentru 2024, nefiind in acest moment nicio „discuție serioasa” la nivelul formațiunii.

- In prima zi de munca, dupa o vacanța parlamentara de doua luni, senatorii PSD și PNL au picat, marți, un test important: nu au reușit sa adopte o lege importanta privind combaterea rasismului și a xenofobiei.Proiectul a fost respins pentru ca nu toți senatorii PSD și PNL au revenit la munca dupa vacanța…

- Partidele incep sa iși ascuta armele pentru urmatorul an electoral, iar liderul PNL, Nicolae Ciuca, susține ca liberalii exclud o participare in alianța cu cei de la PSD, actualii parteneri de guvernare. ”In acest moment nu exista nicio proiecție de coaliție. PNL are o proiecție in care iși va planifica…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri ca denivelarile aparute in asfaltul de pe podul suspendat peste Dunare sunt generate de nerespectarea restrictiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare.Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit…